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Задержанный по делу об ограблении вдовы певца Градского рассказал о своей роли

Задержанный за ограбление вдовы Александра Градского рассказал, что его использовали

Фото: Владимир Ващенко / ТАСС

Мужчина, задержанный в качестве обвиняемого по делу об ограблении Марины Коташенко, вдовы певца Александра Градского, рассказал о своей роли в преступлении — его использовали, и он до последнего момента не знал, что стал соучастником. Об этом в четверг, 10 февраля, пишет KP.RU.

По данным издания, задержанный 27-летний гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов — владелец автомобиля, на котором грабители скрылись. Однако после преступления Жабборов делился со своей бывшей супругой, что его использовали: он не знал, что станет соучастником преступления. Отказаться от этой услуги он не мог, так как был должен некую сумму денег после покупки автомобиля. Таким образом, по мнению его бывшей супруги, мужчине обещали списать часть долга после этой поездки.

Ограбление Коташенко произошло 16 января 2022 года — россиянка ехала по автомагистрали, в какой-то момент почувствовала удар в заднюю часть автомобиля и вышла из машины. В этот момент к ней подошли трое мужчин, угрозами заставили сесть в авто и ехать к дому.

Добравшись до дома, преступники вошли в него вместе с Коташенко, забрали 100 миллионов рублей и скрылись. Следователи установили, что в преступлении участвовали четверо человек. Ранее публиковались сведения о том, что Жабборов получил 10 миллионов рублей за свою часть «работы» в этом налете.

Предполагается, что «наводку» грабители получили в СМИ, узнав о смерти Градского и процессе дележа его наследства. В конце 2021 года Ольга Градская, бывшая жена музыканта, наняла адвокатов для борьбы за его наследство. Она уточнила, что композитор «оставил уникальный личный архив, судьба которого крайне беспокоит его соратников».

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Леонид Микуляк
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