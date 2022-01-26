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Грабитель вдовы Градского раскрыл новые подробности нападения

Задержанный грабитель вдовы Градского получил 10 миллионов рублей
Марина Коташенко, Александр Градский

Марина Коташенко, Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Задержанный грабитель вдовы певца, композитора Александра Градского Марины Коташенко признался, что получил 10 миллионов рублей, пишет «Московский комсомолец».

Как уточнил источник, версия, согласно которой женщина инсценировала ограбление, сейчас не является ключевой. Об этом говорят показания первого подозреваемого в налете Умеда Жабборова. Источник раскрыл новые подробности нападения: преступников навел один из домработников, земляк грабителей.

Следователи считают, что в схеме было задействовано четыре человека. Вероятно, они опирались на данные, полученные из средств массовой информации. Узнав о смерти знаменитости, злоумышленники выждали короткий срок и решили ограбить его дом. Следователи считают: уверенности в том, что в доме много денег, у налетчиков не было.

Предположительно, после налета деньги были разделены между грабителями. Жабборову достались 10 миллионов рублей, часть из которых он сразу потратил на Toyota Camry. Он купил машину за два миллиона рублей и хотел уехать в Самарскую область, но потом вернулся в Москву. Мужчина начал узнавать у знакомых, как можно пересечь границу с Таджикистаном, и попался правоохранителям.

Подозреваемого в нападении на вдову Градского отправили в СИЗО. Об ограблении Коташенко сообщили 16 января. По ее словам, преступники спровоцировали ДТП, а затем заставили ее поехать домой, где она передала им 100 миллионов рублей.

Алия Шарафутдинова
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