Подозреваемого в нападении на вдову Градского отправили в СИЗО

Одного из подозреваемых в разбойном нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко в Наро-Фоминске арестовали до 16 марта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

По ходатайству следствия, задержанного поместили в СИЗО на 50 дней.

Ранее сообщалось, что подозреваемый — 28-летний гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов. 25 января его поймали на станции метро «Менделеевская». Выяснилось, что ранее он был судим за дачу взятки.

16 января Марина Коташенко обратилась в дежурную часть и сообщила о преступлении. По ее словам, она ехала по автомагистрали, почувствовала удар в заднюю часть автомобиля и вышла из машины. Тогда к Коташенко подошли трое мужчин, угрозами заставили ее сесть в машину и ехать к дому. Там злоумышленники забрали 100 миллионов рублей и скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).