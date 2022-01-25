Раскрыты детали задержания подозреваемого в нападении на вдову Градского

Одного из подозреваемых в разбойном нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко удалось задержать в столичном метро при помощи камер распознавания лиц. Детали раскрывает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

28-летний гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов был задержан на станции метро «Менделеевская». Выяснилось, что ранее он был судим за дачу взятки. В 2017 мужчина работал продавцом в магазине и попался на продаже спиртного в ночное время. За то, чтобы его не привлекали к ответственности, он предложил полицейскому взятку в размере 15 тысяч рублей, после чего был задержан, осужден и отправлен на один год в колонию.

С 19 января 2022 года Жабборов находился в федеральном розыске по делу об ограблении и нападении на Марину Коташенко.

Как уточнили в МВД, 16 января потерпевшая обратилась в дежурную часть и сообщила о преступлении. По словам Коташенко, она ехала по автомагистрали, почувствовала удар в заднюю часть автомобиля и вышла из машины. Тогда к ней подошли трое мужчин и угрозами заставили сесть в машину и ехать к дому. Там злоумышленники забрали 100 миллионов рублей и скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).