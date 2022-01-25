Задержан подозреваемый в нападении на вдову Градского

Полицейские задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Им оказался ранее судимый 28-летний мужчина.

По данным Telegram-канала «112», это гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов, отбывавший наказание за дачу взятки.

Как уточнили в МВД, 16 января потерпевшая обратилась в дежурную часть и сообщила, что на нее напали в Наро-Фоминске. По словам Коташенко, она ехала по автомагистрали, почувствовала удар в заднюю часть автомобиля и вышла из машины. Тогда к ней подошли трое мужчин и угрозами заставили сесть в машину и ехать к дому. Там злоумышленники забрали крупную сумму денег и скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).