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12:09, 17 октября 2022Россия

Россиянина со зрением минус семь ошибочно призвали третий раз за месяц

В ОНФ сообщили, что в Хабаровском крае мужчину ошибочно призвали третий раз за месяц

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

В Хабаровском крае мужчину, который не служил в армии и имеет плохое зрение, ошибочно призвали в рамках частичной мобилизации, несмотря на представленные документы. Об этом сообщило региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ), передает РИА Новости.

«Первый раз прибыл по повестке 26 сентября, увезли в Бикин на военную подготовку. Там посмотрели документы и отправили домой, так как не служил, боевого опыта нет и зрение минус семь. На следующий день Анатолий пришел в военкомат забрать военный билет, но в военкомате отказались выдать документы, закрыли дверь и заставили подписать новую повестку на 12 октября», — сообщили в ОНФ.

Там отметили, что мужчина прибыл в военкомат на следующий день — оттуда его отправили в воинскую часть в Князе-Волконское, откуда после проверки документов отправили домой в Хабаровск. Третья за месяц повестка мужчине пришла 20 октября, после чего россиянин решил обратиться в военную прокуратуру. В ведомстве ему сказали, что после первого посещения военного комиссариата ему должны были поставить отметку о негодности к военной службе.

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Ранее президент России Владимир Путин объяснял «бестолковщину» при частичной мобилизации старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями, подчеркнув, что работы по обновлению информационной базы подходят к концу.

Глава государства ранее также поручил исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации. По его словам, нужно разбираться отдельно в каждом конкретном случае и вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан.

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Анастасия Шейкина
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