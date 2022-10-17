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10:27, 17 октября 2022Спорт

Вяльбе прокомментировала срыв перехода двух российских лыжниц в сборную Израиля

Вяльбе заявила, что переход россиянок в Израиль сорвался из-за неверного обращения в FIS
Елена Вяльбе

Елена Вяльбе. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала срыв перехода двух российских лыжниц в сборную Израиля. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Вяльбе рассказала, что спортсменки нарушили процедуру подачи заявок, обратившись в Международную федерацию лыжных гонок (FIS) напрямую, а не через национальную ассоциацию. По правилам, страны, между которыми происходит обмен лыжников, должны сначала согласовать переход между собой. «FIS даже не рассматривала это дело. Просто им [спортсменкам] ответили, что они не имеют на это право», — заявила глава ФЛГР.

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Вяльбе также назвала причину, по которой лыжницы решили сменить флаг. «Это две сестры, горнолыжницы. Их семья ранее переехала жить в другую страну. Они еще дети, их уровень довольно низкий», — сказала она, добавив, что этот переход не стоит рассматривать как побег из страны.

22 сентября появилась информация, что двум российским лыжникам отказали в смене спортивного гражданства на израильское ради выступлений на Кубке мира. Об этом сообщил генеральный секретарь FIS Мишель Вион. Имена спортсменов функционер не назвал.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила россиян от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Ксения Курашкина
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Вяльбе прокомментировала срыв перехода двух российских лыжниц в сборную Израиля
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