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Стало известно о попытке двух российских лыжников сменить спортивное гражданство

FIS отказала двум российским лыжникам в смене спортивного гражданства на израильское

Фото: Aaron Doucett / Unsplash

Два российских лыжника предприняли попытку сменить спортивное гражданство. Об этом стало известно из выступления генерального секретаря Международной федерации лыжных гонок (FIS) Мишеля Виона, слова которого приводит VG.

Вион рассказал, что российские лыжники хотели перейти в сборную Израиля, чтобы выступать на Кубке мира. Имена спортсменов функционер не назвал.

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Ранее в четверг, 22 сентября, в FIS намекнули на возможное возвращение россиян на турниры. «Идея открыть двери для россиян и белорусов начинает приходить. Речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях FIS и Кубках мира», — заявил Вион.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Дарья Коршунова
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