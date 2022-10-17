В Британии предложили замену Лиз Трасс

inews: ряд депутатов Британии хотят, чтобы глава МО Уоллес заменил Трасс на посту премьера

Ряд членов британского парламента выступили за то, чтобы министр обороны страны Бен Уоллес заменил Лиз Трасс на посту премьер-министра. Об этом сообщает издание inews.

«Его сторонники призвали коллег поддержать их,... спрашивали, не захотят ли они сплотиться вокруг него в случае, если положение премьер-министра станет невыгодным», — говорится в сообщении.

Ряд парламентариев считают, что Трасс можно сместить только при наличии одного кандидата, которого поддержит большинство, чтобы избежать очередных выборов. По их мнению, политик может дольше удержаться на посту премьер-министра из-за отсутствия этого «очевидного кандидата».

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс допустила, что налоговая политика ее кабинета может привести к нестабильности экономики в стране. Она также сообщила, что намерена сменить тактику для более быстрых результатов.

В свою очередь, глава Минфина Великобритании и автор плана спасения экономики страны Квази Квартенг выразил уверенность в том, что Лиз Трасс покинет свою должность через пару недель. Он заявил, что премьера страны не спасет изменение политики.