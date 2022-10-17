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02:29, 17 октября 2022Мир

В Британии предложили замену Лиз Трасс

inews: ряд депутатов Британии хотят, чтобы глава МО Уоллес заменил Трасс на посту премьера
Бен Уоллес

Бен Уоллес. Фото: Toby Melville / Reuters

Ряд членов британского парламента выступили за то, чтобы министр обороны страны Бен Уоллес заменил Лиз Трасс на посту премьер-министра. Об этом сообщает издание inews.

«Его сторонники призвали коллег поддержать их,... спрашивали, не захотят ли они сплотиться вокруг него в случае, если положение премьер-министра станет невыгодным», — говорится в сообщении.

Ряд парламентариев считают, что Трасс можно сместить только при наличии одного кандидата, которого поддержит большинство, чтобы избежать очередных выборов. По их мнению, политик может дольше удержаться на посту премьер-министра из-за отсутствия этого «очевидного кандидата».

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс допустила, что налоговая политика ее кабинета может привести к нестабильности экономики в стране. Она также сообщила, что намерена сменить тактику для более быстрых результатов.

В свою очередь, глава Минфина Великобритании и автор плана спасения экономики страны Квази Квартенг выразил уверенность в том, что Лиз Трасс покинет свою должность через пару недель. Он заявил, что премьера страны не спасет изменение политики.

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Марина Совина
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