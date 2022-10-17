В Британии предложили замену Лиз Трасс
Ряд членов британского парламента выступили за то, чтобы министр обороны страны Бен Уоллес заменил Лиз Трасс на посту премьер-министра. Об этом сообщает издание inews.
«Его сторонники призвали коллег поддержать их,... спрашивали, не захотят ли они сплотиться вокруг него в случае, если положение премьер-министра станет невыгодным», — говорится в сообщении.
Ряд парламентариев считают, что Трасс можно сместить только при наличии одного кандидата, которого поддержит большинство, чтобы избежать очередных выборов. По их мнению, политик может дольше удержаться на посту премьер-министра из-за отсутствия этого «очевидного кандидата».
Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс допустила, что налоговая политика ее кабинета может привести к нестабильности экономики в стране. Она также сообщила, что намерена сменить тактику для более быстрых результатов.
В свою очередь, глава Минфина Великобритании и автор плана спасения экономики страны Квази Квартенг выразил уверенность в том, что Лиз Трасс покинет свою должность через пару недель. Он заявил, что премьера страны не спасет изменение политики.