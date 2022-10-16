Байден назвал ошибочным экономический план Лиз Трасс

Байден назвал ошибочным экономический план нового премьера Британии Лиз Трасс

Президент США Джо Байден заявил, что с самого начала считал ошибочным экономический план, предложенный премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает РИА Новости.

Он утверждает, что был «не единственным», кто усомнился в правильности экономической политики Соединенного королевства. Также Байден добавил, что действия Лондона были предсказуемыми. Впрочем, отметил американский лидер, все решения должны зависеть от самих британцев.

Ранее премьер-министр Великобритании допустила, что налоговая политика ее кабинета может привести к нестабильности экономики в стране. Она также сообщила, что намерена сменить тактику для более быстрых результатов.

В сентябре стало известно, что финансисты стран Евросоюза (ЕС) со скептицизмом оценили перспективы антикризисной политики правительства Великобритании под руководством Лиз Трасс. В частности, они раскритиковали план главы Минфина Британии Квази Квартенга сократить налоги для наименее обеспеченных слоев населения за счет увеличения государственной задолженности. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер назвал данные меры «масштабным экспериментом, в ходе которого правительство нажимает на газ, а центральный банк в тот же момент — на тормоз».