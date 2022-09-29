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В ЕС скептически отнеслись к антикризисному плану Британии

Financial Times: в ЕС скептически оценивают антикризисный план правительства Британии

Фото: Craig Whitehead / Unsplash

Финансисты стран Евросоюза (ЕС) со скептицизмом оценили перспективы антикризисной политики правительства Великобритании под руководством Лиз Трасс. Об этом сообщает издание Financial Times.

По данным издания, «почти все действующие и бывшие» представители финансового руководства стран ЕС скептически отнеслись к антикризисному плану главы Минфина Британии Квази Квартенга, который предлагал сократить налоги для наименее обеспеченных слоев населения за счет увеличения государственной задолженности.

В статье приводят слова министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, назвавшего данные меры «масштабным экспериментом, в ходе которого правительство нажимает на газ, а центральный банк в тот же момент — на тормоз».

Мнение Линднера поддерживает и вице-премьер, министр экономических дел и цифровой трансформации Испании Надя Кальвиньо, которая считает, что данный план «приведет Великобританию к катастрофе».

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что «в Европе сейчас беспокоятся лишь по поводу одного — Великобритании».

Ранее лидер лейбористов Кир Стармер назвал Трасс угрозой для экономики Великобритании.

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Татьяна Антоненко
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