В ЕС скептически отнеслись к антикризисному плану Британии

Financial Times: в ЕС скептически оценивают антикризисный план правительства Британии

Финансисты стран Евросоюза (ЕС) со скептицизмом оценили перспективы антикризисной политики правительства Великобритании под руководством Лиз Трасс. Об этом сообщает издание Financial Times.

По данным издания, «почти все действующие и бывшие» представители финансового руководства стран ЕС скептически отнеслись к антикризисному плану главы Минфина Британии Квази Квартенга, который предлагал сократить налоги для наименее обеспеченных слоев населения за счет увеличения государственной задолженности.

В статье приводят слова министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, назвавшего данные меры «масштабным экспериментом, в ходе которого правительство нажимает на газ, а центральный банк в тот же момент — на тормоз».

Мнение Линднера поддерживает и вице-премьер, министр экономических дел и цифровой трансформации Испании Надя Кальвиньо, которая считает, что данный план «приведет Великобританию к катастрофе».

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что «в Европе сейчас беспокоятся лишь по поводу одного — Великобритании».

Ранее лидер лейбористов Кир Стармер назвал Трасс угрозой для экономики Великобритании.