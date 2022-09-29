Лидер лейбористов назвал Трасс угрозой для экономики Великобритании

Лидер лейбористов Стармер: премьер Трасс представляет угрозу для экономики Великобритании

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс представляет угрозу для экономики страны. Об этом заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер, передает Sky News.

Политик раскритиковал главу кабмина и канцлера казначейства Квази Квартенга за принятые экономические меры, после которых в стране усугубился кризис. Он назвал Трасс потерявшей контроль над ситуацией.

«Они играют на наши деньги, чтобы предоставить налоговые льготы очень богатым», — возмутился Стармер.

Ранее стало известно, что депутаты парламента Британии готовят шаги для формирования вотума недоверия Трасс из-за ее экономических инициатив, которые, по мнению парламентариев, негативно скажутся на развитии государства.