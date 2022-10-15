В Великобритании предсказали отставку Трасс через пару недель

Экс-глава британского Минфина Квартенг предсказал отставку Трасс через несколько недель

Уволенный 14 октября глава Минфина Великобритании и автор плана спасения экономики страны Квази Квартенг уверен, что премьер-министр страны Лиз Трасс покинет свою должность через пару недель, пишет Times.

Квартенг считает, что Трасс выиграла себе всего несколько недель, отправив его в отставку. Экс-глава британского Минфина уверен, что премьера страны не спасет изменение политики. По данным издания, другие чиновники тоже предсказывают, что смещение Трасс с должности — это вопрос времени.

23 сентября Квартенг объявил о снижении максимальной ставки подоходного налога с 45 до 40 процентов. Это привело к росту инфляции, а также к серьезному снижению фунта, упавшего до исторического минимума к доллару. Банк Англии был вынужден вмешаться в ситуацию на рынке гособлигаций.

На этом фоне американцы начали скупать британские компании по дешевке. «Падение стоимости фунта означает, что все в Великобритании продается» — заявил представитель американской инвестиционной корпорации Ares Management Блэр Джейкобсон. Теперь британские чиновники обсуждают возможность отказа от плана по снижению части налогов, который обернулся хаосом на финансовых рынках.