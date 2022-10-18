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09:22, 18 октября 2022Россия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при падении самолета в Ейске

Врачи заявили, что жизни 15 из 19 пострадавших при падении Су-34 в Ейске ничто не угрожает

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Жизни 15 из 19 пострадавших при падении самолета Су-34 возле жилого дома в Ейске ничто не угрожает. Об этом ТАСС сообщили в городской больнице.

Медики добавили, что четыре человека по-прежнему остаются в реанимации. «В реанимации остаются четыре человека. Там положительная динамика, они все остаются у нас», — сказал собеседник агентства.

О падении самолета Су-34 около многоэтажки в Ейске стало известно вечером 17 октября. Воздушное судно загорелось в воздухе и начало резко снижаться. По данным Минобороны, крушение Су-34 произошло из-за возгорания двигателя.

Утром 18 октября МЧС сообщило о 13 погибших. Среди них трое детей.

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Валерий Розенберг
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