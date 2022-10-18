Оценена вероятность отставки Трасс с поста премьера Великобритании

Политолог Еремина допустила переговоры консерваторов об отставке Трасс с поста премьера

Консервативная партия Великобритании теряет поддержку населения при новом премьер-министре страны Лиз Трасс. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. Она оценила вероятность отставки главы британского правительства.

«Консервативную партию лихорадит»

Консервативная партия взяла на себя много разных задач, из-за чего сейчас испытывает серьезные трудности, утверждает политолог.

«Очень сильно лихорадит консервативную партию, которая назвала себя флагманом перемен. Они в свое время провели референдум о независимости Шотландии, референдум о Brexit, ввели масштабные антироссийские санкции и являются одним из лидеров вместе с США в этом крестовом походе против России», — сказала она.

Они стремятся реализовывать концепцию глобальной Британии, поэтому очень активно стали набирать обороты, связанные с ресурсом Британии во всех ключевых вопросах Наталья Еремина доктор политических наук

Позиция тори

С именем лидеров Консервативной партии британцы связывают все перемены, не всегда приводящие у лучшему. Это очень сильно влияет на рейтинг политической силы. В таких условиях очень сложно сохранить доверие избирателя, объяснила Наталья Еремина.

«Отсюда такая поспешность, стремление освободиться от балласта. Через то, что признаются недостатки какого-то определенного лидера, партия пытается себя обелить, сказать, мол, мы начинаем с чистого листа, снова стоим у руля государства, все сделаем. Это больше не работает», — объяснила политолог.

События последних лет, связанные с коронавирусом, выходом Великобритании из Евросоюза, изменениями на рынке энергетики сокращают возможности экономического развития королевства. В этих условиях проблемы можно было бы решить, изменив внешнеполитическую позицию, но консерваторы не готовы к этому, утверждает специалист.

Какого консервативного лидера ни возьми, возникают какие-то сложности с ними в последние периоды времени. Тем, кто занимается значительными переменами, с течением времени приходится уходить с должности партии, поскольку партия таким образом пытается удержаться на плаву Наталья Еремина доктор политических наук

Уйдет ли Трасс в отставку?

Партия пытается снять с себя коллективную ответственность и перенести ее на Лиз Трасс, считает Наталья Еремина.

Я думаю, что сейчас идет активная работа, чтобы от нее избавиться. Вероятно, могут быть переговоры с ней, чтобы она согласилась с этим решением и покинула пост Наталья Еремина доктор политических наук

«Новый премьер Лиз Трасс тоже подвергается критике. Но сейчас объем экономических проблем стал намного большим, чем это было раньше. Люди озабочены уровнем инфляции и социальными проблемами, спадом уровня жизни. Британцы это видят, с кем они это должны ассоциировать? Конечно, с Лиз Трасс», — заключила политолог.

Ранее стало известно, что рейтинг поддержки нового премьера Великобритании Лиз Трасс опустился до 10 процентов.

Сама глава британского правительства заявила, что отказывается уходить в отставку, несмотря на призывы со стороны ряда депутатов правящей Консервативной партии.