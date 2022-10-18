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00:25, 18 октября 2022Мир

Трасс отказалась подавать в отставку с поста премьера

Премьер-министр Великобритании Трасс отказалась подавать в отставку

Фото: Toby Melville / Reuters

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что отказывается уходить в отставку, несмотря на призывы со стороны ряда депутатов правящей Консервативной партии. Ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что была избрана на нынешний пост для того, чтобы проводить политику в интересах страны. «Мы переживаем очень тяжелые времена. Мы просто не можем позволить себе тратить время на разговоры о Консервативной партии, вместо этого нам надо заниматься делом. Это мой посыл коллегам», — отметила Трасс.

Британский премьер добавила, что останется на своей должности, «чтобы действовать в национальных интересах».

Ранее парламентарии от консервативной партии Великобритании Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис заявили, что Трасс должна покинуть свой пост. Отмечается, что Блант стал первым членом тори, который публично потребовал отставки Трасс.

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Марина Совина
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