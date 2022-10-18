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14:36, 18 октября 2022Наука и техника

Затонувшие немецкие корабли Второй мировой войны отравили морской микробиом

Frontiers in Marine Science: затонувшие немецкие корабли отравили морской микробиом

Фото: Nigel Roddis / Reuters

Бельгийские ученые из Гентского университета обнаружили, что затонувшие в Северном море немецкие корабли времен Второй мировой войны до сих пор отравляют морской микробиом. Результаты исследования описаны в журнале Frontiers in Marine Science.

В ходе работы специалисты взяли образцы стального корпуса и осадочных пород в 12 местах вокруг траулера V-1302 Джон Манн, затонувшего в 1942 году. Оказалось, что загрязнение от оружия и боеприпасов, находившихся на корабле, уже более 80 лет влияет на местную флору и фауну.

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Среди зафиксированных соединений были найдены следы тяжелых металлов (никель, медь), мышьяк, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), а также взрывчатые вещества. Самые высокие концентрации наблюдались вблизи судна. В таких пробах были обнаружены микробы Rhodobacteraceae и Chromatiaceae, поедающие ПАУ. На самом корпусе корабля заметили сульфатредуцирующие бактерии, разлагающие металл.

Авторы подчеркнули, что в Северном море находятся тысячи таких затонувших кораблей. Испускаемое ими загрязнение может причинять существенный ущерб морским обитателям. В дальнейшем ученые хотят еще более тщательно исследовать последствия военных кораблекрушений для окружающей среды.

В сентябре команда специалистов из компании OceanGate Expeditions сняла затонувший в начале XX века корабль «Титаник» в разрешении 8K.

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Елена Апазиди
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