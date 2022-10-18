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13:45, 18 октября 2022Россия

Российские войска нанесли поражение трем штурмовым группам ВСУ

Минобороны сообщило, что российские войска нанесли поражение трем штурмовым группам ВСУ

В результате нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 71-й егерской, 80-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики (ЛНР), Карповка и Ивановка Донецкой народной республики (ДНР) сорваны попытки переправы противника через реку Жеребец. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По информации военного ведомства, в результате уничтожено 46 бойцов ВСУ, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

Ранее в Минобороны сообщили, что в течение суток Вооруженные силы (ВС) России нанесли новые удары высокоточным оружием по объектам энергетики Украины. Удары наносились оружием большой дальности морского базирования, добавили в ведомстве.

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Сергей Истомин
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