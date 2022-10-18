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16:39, 18 октября 2022Россия

В списке погибших в Ейске оказались шесть человек с одной фамилией

В списке погибших после падения Су-34 в Ейске оказались шесть человек с фамилией Ищенко

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В списке погибших после падения Су-34 в Ейске оказались шесть человек с фамилией Ищенко. Это следует из опубликованного в Telegram-канале «112» перечня жертв.

Так, среди погибших оказались Николай, Наталья, Александр, Галина и Антон Ищенко.

По данным издания, Николаю Ищенко на момент смерти было 5 лет.

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Самолет Су-34 упал рядом с многоэтажкой в Ейске в понедельник, 17 октября. До крушения он загорелся в воздухе и начал резко снижаться. В жилом доме из-за падения горящего самолета и разлива топлива возник сильный пожар. В Ейском районе после случившегося объявили трехдневный траур с 17 по 19 октября.

По данным Минобороны, причиной падения самолета стало возгорание двигателя при взлете.

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Валерий Розенберг
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