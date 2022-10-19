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09:48, 19 октября 2022Среда обитания

Один тип недвижимости в Москве начали продавать с хорошей скидкой

«Ъ»: застройщики Москвы начали продавать апартаменты в новостройках со скидками до 20%

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На фоне перенасыщения предложения и нехватки спроса застройщики Москвы начали продавать апартаменты с хорошей скидкой. На некоторые объекты дисконт достигает 20 процентов, пишет «Коммерсантъ».

По данным Est-a-Tet, в сентябре 2022 года объем предложения апартаментов на первичном рынке столицы вырос на 13,8 процентов по сравнению с тем же месяцем в 2021-м, до 380,2 тысячи квадратных метров. В «НДВ Супермаркет недвижимости» отметили еще более резкую динамику — экспозиция увеличилась на 42 процента год к году, до 332,6 тысячи квадратных метров.

Управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка объяснила, что сейчас на рынок выходят проекты, стартовавшие два-три года назад при стабильной и прогнозируемой обстановке в мире. В то же время низкий спрос на апартаменты приводит к увеличению сроков экспозиции таких лотов, добавила эксперт.

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По оценкам Est-a-Tet, в июле-сентябре 2022 года спрос на апартаменты в новостройках Москвы достиг 43,9 тысячи квадратных метров — это на 5,6 процента ниже показателей в период с апреля по июнь, когда рынок серьезно просел после начала специальной военной операции на Украине.

Коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков считает, что основная сложность в реализации апартаментов — отсутствие льготных ипотечных программ для этого типа недвижимости, так как жильем подобные объекты не считают. При этом, по словам эксперта, более 70 процентов апартаментов приобретаются с использованием кредитов. Чтобы восстановить спрос на такую недвижимость, девелоперы вынуждены серьезно снижать цены, пояснила Коркка. Специалистка отметила, что с начала 2022 года апартаменты в новостройках подешевели на 20,3 процента, в то время как обычные квартиры подорожали в среднем на 6,8 процента.

Спрос на жилье при текущей ставке Центробанка поддерживается в основном за счет субсидированных программ, а целесообразность строительства апартаментов стоит под вопросом, убежден руководитель управления маркетинга и аналитики Asterus Денис Бобков. «В текущей ситуации строительство апартаментов не представляет интереса для застройщиков»,— считает эксперт.

Многие девелоперы приостановили вывод новых проектов из-за снижения спроса и ограничений по ипотечным программам, отмечает гендиректор «НДВ Супермаркет недвижимости» Наталия Кузнецова. В будущем, по прогнозам специалистки, рынок продолжит активно пополняться проектами после реконструкции, которые заполняют нишу дешевого жилья в Москве.

Нина Ташевская
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