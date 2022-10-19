Байден снова оговорился во время выступления в поддержку закона об абортах

Fox News: Байден закончил речь в поддержку закона об абортах неуместными словами

Президент США Джо Байден оговорился во время выступления в поддержку закона об абортах и закончил речь неуместными словами. Об этом сообщает Fox News.

Байден выступил с речью во вторник во время митинга движения Restore Roe, борющегося за восстановления прецедента по делу «Роу против Уэйда», гарантирующего права женщин на прерывание беременности. Встречу организовал Национальный комитет Демократической партии, который проходил в Театре Ховарда в Вашингтоне.

«Благослови вас Господь, и да защитит он нашу правду», — сказал глава Белого дома. Сразу же после этих слов Байден закончил речь неуместными словами: «спасибо, извините меня».

Ранее Байден оговорился во время выступления в штате Колорадо и назвал своего сына Бо Байдена, который умер от рака мозга в 2015 году, «погибшим в Ираке». Высказавшись о героизме и отваге американских солдат во время Второй мировой войны, Байден сказал, что его сын погиб в Ираке. «Я говорю это как отец мужчины, который получил Бронзовую звезду, медаль за выдающиеся заслуги, и погиб в Ираке», — рассказал президент США.

Байден также оговорился и поблагодарил американских солдат за эгоизм, который они проявили в войне на Ближнем Востоке. А во время визита в Израиль Байден допустил оговорку на тему холокоста. Он перепутал созвучные в английском языке слова honor («честь», «достоинство») и horror («ужас») в речи о возвращении к мемориальному комплексу Яд Вашем (посвящен истории холокоста).