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10:07, 19 октября 2022Спорт

Стали известны самые востребованные спортсмены в мире в 2022 году

Футболист Криштиану Роналду стал самым востребованным спортсменом в мире в 2022 году

Фото: Ash Donelon / Manchester United / Getty Images

Португальский футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал самым востребованным спортсменом в мире в 2022 году. Рейтинг из 50 спортсменов составил SportsPro.

Второе место в списке заняла американская теннисистка Серена Уильямс. Замкнул тройку лидеров семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон.

Роналду также входит в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes. Его доход в сезоне-2022/2023 составит 100 миллионов долларов, из которых 40 миллионов зарплата и 60 миллионов спонсорские контракты.

Роналду выступает за МЮ с августа 2021 года. Он провел за команду 342 матча во всех турнирах и отметился 144 забитыми мячами. Его контракт с командой действует до 30 июня 2023-го. По оценкам портала Transfermarkt, стоимость Роналду составляет 20 миллионов евро.

Дарья Коршунова
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