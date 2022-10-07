В рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира сменился лидер

Новым лидером рейтинга самых высокооплачиваемых футболистов мира стал игрок ПСЖ Мбаппе

Названы самые высокооплачиваемые футболисты в мире. Рейтинг составил Forbes.

Новым лидером списка стал французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Он сместил с первой позиции Лионеля Месси и Криштиану Роналду, с 2014 года сменявших друг друга на первом месте. По оценкам Forbes, Мбаппе в сезоне-2022/2023 заработает 128 миллионов долларов, что является рекордной суммой для рейтинга. Он получит 110 миллионов в качестве зарплаты и еще 18 миллионов — от спонсорских контрактов.

На втором месте расположился аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси. В текущем сезоне он заработает 120 миллионов долларов, из которых 65 миллионов — вне игровой деятельности.

На третье место опустился португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Его доход составит 100 миллионов долларов, из которых 40 миллионов составит зарплата и 60 миллионов — спонсорские контракты.

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt. Его стоимость оценивается в 160 миллионов евро.