Махачев раскрыл план на бой с Оливейрой

Российский боец UFC Ислам Махачев заявил, что хочет победить бразильца Оливейру в партере

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев раскрыл план на титульный поединок против бразильца Чарльза Оливейры. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции турнира UFC 280, запись которой доступна на YouTube-канале MMA Crazy.

«Моя цель — финишировать его в партере», — заявил россиянин и добавил, что хочет показать свой уровень грэпплинга. Он отметил, что много боролся с соперниками, которые в джиу-джитсу были не хуже, чем Оливейра.

Поединок Махачева и Оливейры возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 23 октября. Победитель станет обладателем вакантного титула чемпиона организации в легком весе.

Махачев провел в UFC 12 поединков, потерпел одно поражение и одержал 11 побед (из них десять подряд). В активе Оливейры 30 боев в UFC, 8 поражений и 21 победа. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.