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12:15, 19 октября 2022Культура

Против режиссера Виталия Манского возбудили уголовное дело

Против объявленного в розыск режиссера Виталия Манского возбудили уголовное дело

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Против режиссера документальных фильмов Виталия Манского, ранее объявленного в розыск, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил адвокат кинематографиста Сергей Бадамшин, передают «Известия».

«Предъявлено подозрение и проводятся следственные действия. Никаких очных ставок и допросов еще не проводилось», — отметил юрист.

Ранее Манский дал интервью журналистке Ксении Собчак и заявил о том, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ) «воруется не менее 85 процентов бюджета». Режиссер подчеркнул, что готов отстаивать свою правоту в суде.

6 сентября президент ММКФ Никита Михалков обвинил его в клевете и обратился в суд. В тот же день стало известно, что Манского объявили в розыск по уголовной статье.

Кинематографист решил не отказываться от своих слов о воровстве на ММКФ и отметил, что у него странное отношение к тому, что он находится в розыске.

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Анастасия Астахова
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