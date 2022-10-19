Против режиссера Виталия Манского возбудили уголовное дело

Против объявленного в розыск режиссера Виталия Манского возбудили уголовное дело

Против режиссера документальных фильмов Виталия Манского, ранее объявленного в розыск, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил адвокат кинематографиста Сергей Бадамшин, передают «Известия».

«Предъявлено подозрение и проводятся следственные действия. Никаких очных ставок и допросов еще не проводилось», — отметил юрист.

Ранее Манский дал интервью журналистке Ксении Собчак и заявил о том, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ) «воруется не менее 85 процентов бюджета». Режиссер подчеркнул, что готов отстаивать свою правоту в суде.

6 сентября президент ММКФ Никита Михалков обвинил его в клевете и обратился в суд. В тот же день стало известно, что Манского объявили в розыск по уголовной статье.

Кинематографист решил не отказываться от своих слов о воровстве на ММКФ и отметил, что у него странное отношение к тому, что он находится в розыске.

