Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:44, 19 октября 2022Мир

Байден заявил о необходимости наращивать добычу нефти в США

Президент США Байден заявил, что страна выйдет на рекордную добычу нефти в 2023 году
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден заявил о необходимости наращивать добычу нефти в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, страна выйдет на рекордные показатели в этой сфере в следующем году. «Нам нужно ответственным образом нарастить добычу нефти в США без замедления или отсрочки в нашем переходе к чистой энергетике», — сказал он.

Политик добавил, что американская администрация не прекратила и не замедлила добычу нефти в Соединенных Штатах. Он отметил, что страна добывает 12 миллионов баррелей нефти в сутки. «А к концу текущего года мы будем добывать на один миллион баррелей в сутки больше, чем в тот день, когда я вступил в должность», — подчеркнул он.

Ранее Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в стране. Позднее из-за решения ОПЕК+ председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес подчеркнул, что Вашингтону следует приостановить продажу вооружений Эр-Рияду. Байден пообещал Саудовской Аравии «некоторые последствия» за сокращение нефтедобычи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме высказались о распространении военного положения по России
Потери Кубы от санкций США за 60 лет оценили
Швеция заявила о желании больше поддерживать Украину
США сообщили о создании с Украиной рабочей группы по инфраструктуре
Сына российского губернатора арестовали в Италии по запросу США
Офис Зеленского предупредил об отключении электричества по всей Украине
Во Франции задумались о закрытии железнодорожных линий из-за энергокризиса
Байден заявил о необходимости наращивать добычу нефти в США
В приграничном российском городе восстановили электроснабжение
США обвинили пятерых россиян в уклонении от санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.