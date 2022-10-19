Байден заявил о необходимости наращивать добычу нефти в США

Президент США Байден заявил, что страна выйдет на рекордную добычу нефти в 2023 году

Президент США Джо Байден заявил о необходимости наращивать добычу нефти в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, страна выйдет на рекордные показатели в этой сфере в следующем году. «Нам нужно ответственным образом нарастить добычу нефти в США без замедления или отсрочки в нашем переходе к чистой энергетике», — сказал он.

Политик добавил, что американская администрация не прекратила и не замедлила добычу нефти в Соединенных Штатах. Он отметил, что страна добывает 12 миллионов баррелей нефти в сутки. «А к концу текущего года мы будем добывать на один миллион баррелей в сутки больше, чем в тот день, когда я вступил в должность», — подчеркнул он.

Ранее Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в стране. Позднее из-за решения ОПЕК+ председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес подчеркнул, что Вашингтону следует приостановить продажу вооружений Эр-Рияду. Байден пообещал Саудовской Аравии «некоторые последствия» за сокращение нефтедобычи.

