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20:54, 19 октября 2022Спорт

Российский теннисист прокомментировал смену спортивного гражданства

Теннисист Шевченко заявил, что СМИ неправильно поняли информацию о смене гражданства

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский теннисист Александр Шевченко прокомментировал смену спортивного гражданства. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Спортсмен обратил внимание на то, что СМИ неправильно интерпретировали информацию. «Еще вообще ничего не понятно даже для меня», — заявил он.

Ранее 19 октября в Федерации тенниса Казахстана (ФТК) рассказали, что Шевченко подал прошение о намерении выступать за страну. Отмечалось, что на данный момент оно находится на рассмотрении. В ФТК подчеркнули, что каждый случай рассматривается тщательно и взвешенно.

21-летний Шевченко — седьмая ракетка России. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает 149-е место.

Анастасия Борисова
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