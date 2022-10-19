Российский теннисист прокомментировал смену спортивного гражданства

Теннисист Шевченко заявил, что СМИ неправильно поняли информацию о смене гражданства

Российский теннисист Александр Шевченко прокомментировал смену спортивного гражданства. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Спортсмен обратил внимание на то, что СМИ неправильно интерпретировали информацию. «Еще вообще ничего не понятно даже для меня», — заявил он.

Ранее 19 октября в Федерации тенниса Казахстана (ФТК) рассказали, что Шевченко подал прошение о намерении выступать за страну. Отмечалось, что на данный момент оно находится на рассмотрении. В ФТК подчеркнули, что каждый случай рассматривается тщательно и взвешенно.

21-летний Шевченко — седьмая ракетка России. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает 149-е место.