МОК упрекнули в недостатке мужества для снятия санкций с российских спортсменов

Глава ФСГР Василий Титов упрекнул МОК в недостатке мужества для снятия санкций с россиян

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов раскритиковал руководство Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит РИА Новости.

«Если они продолжают занимать такую же позицию по недопуску спортсменов, то мне жаль, что у них хватило решимости нас не допустить [к международным соревнованиям] и не хватает мужества вернуть обратно», — упрекнул он МОК.

Ранее 19 октября глава МОК Томас Бах заявил о необходимости продления санкций в отношении россиян. «Мы должны обеспечить честность проведения международных спортивных соревнований и защитить нашу автономию», — заключил он.

В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.