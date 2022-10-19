В МОК сделали новое заявление о санкциях против России

Глава МОК Томас Бах заявил о необходимости продления санкции в отношении россиян

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал новое заявление об отстранении сборной России в ходе генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Его слова доступны на YouTube-канале мероприятия.

«Мы не можем полностью соответствовать нашей олимпийской миссии, которая заключается в защите спортсменов и объединении всего мира в мирных соревнованиях. К сожалению, в этой ситуации единственным способом защитить эту миссию было рекомендовать неучастие спортсменов только из-за их паспорта», — заявил глава МОК. Бах заявил о необходимости продления санкции в отношении россиян. «Мы должны обеспечить честность проведения международных спортивных соревнований и защитить нашу автономию», — заключил он.

30 сентября Бах назвал условие для участия российских спортсменов в международных турнирах. По его мнению, те, кто дистанцировался от ситуации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.