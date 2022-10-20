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14:48, 20 октября 2022Спорт

Тренеров ЦСКА и «Спартака» накажут из-за конфликта во время матча

«РБ Спорт»: Абаскаль и Федотов дисквалифицированы на одну игру из-за конфликта на матче
Гильермо Абаскаль

Гильермо Абаскаль. Фото: Stupnikov Alexander/FC "Spartak"/ Globallookpress.com

Стало известно о наказании тренеров ЦСКА и «Спартака» из-за конфликта во время матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать Гильермо Абаскаля, возглавляющего армейцев, на один матч, а тренера красно-белых Владимира Федотова — на матч и еще одну встречу условно.

18 октября в сети появилось видео, на котором Федотов нецензурно оскорбляет Абаскаля в перерыве дерби. До этого тренер Абаскаль заявил, что подошел к Федотову и указал ему на то, что «Спартак» демонстрировал честную игру. Тренер армейцев оценил поведение коллеги фразой «прыгало что-то».

Встреча прошла 16 октября на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 2:2. Красно-белые на данный момент занимают вторую строчку в турнирной таблице, набрав 26 очков. Армейцы расположились на третьем месте, имея в активе 25 очков.

Ксения Курашкина
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