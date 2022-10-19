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15:33, 19 октября 2022Спорт

Тренер ЦСКА отказался считать «Спартак» врагом

Тренер ЦСКА Владимир Федотов отказался считать «Спартак» врагом

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов интервью «Спорт-Экспресс» высказался об отношении к столичному «Спартаку».

Он назвал красно-белых принципиальными соперниками, но отказался считать их врагами. «Футбол не война, а красота, радость, изящество. Мы получаем от него грандиозное удовольствие, как и от полных трибун, которые собрались в воскресенье на нашей арене. Какой враг? Помилуйте!», — заявил Федотов.

18 октября в сети появилось видео, на котором Федотов нецензурно оскорбляет главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в перерыве дерби. До этого тренер «Спартака» заявил, что в подошел к Федотову и указал ему на то, что «Спартак» демонстрировал честную игру. Тренер армейцев оценил поведение тренерского штаба красно-белых фразой «прыгало что-то».

Встреча прошла 16 октября на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 2:2. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оценит поведение обоих тренеров.

Алексей Гусев
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