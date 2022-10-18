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13:59, 18 октября 2022Спорт

Тренер ЦСКА нецензурно оскорбил наставника «Спартака» во время дерби

Тренер ЦСКА Федотов нецензурно оскорбил наставника «Спартака» Абаскаля во время дерби

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оскорбил наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля в перерыве московского дерби в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Фрагмент перепалки опубликован в Telegram-канале «Бухтельная».

«Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун», — крикнул российский специалист испанцу. Каждое предложение Федотов сопровождал нецензурной бранью.

Также сообщалось, что во время матча Федотов оценил поведение Абаскаля фразой «прыгало что-то». «Я его не понял. Фейр-плей? О чем он, если у них не удалили футболистов?» — заявил специалист.

По информации Telegram-канала «Мутко против», поведение Федотова рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС). Отмечается, что тренеру грозит штраф или дисквалификация.

Встреча, прошедшая 16 октября на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 2:2. После матча Абаскаль заявил, что в перерыве подошел к Федотову и указал ему на то, что «Спартак» демонстрировал честную игру.

Алексей Гусев
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