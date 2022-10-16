ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» в матче РПЛ

ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» в матче РПЛ со счетом 2:2, Чалов сделал дубль

Московский ЦСКА сыграл вничью со столичным «Спартаком» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 2:2. На 17-й минуте счет открыл нападающий «армейцев» Федор Чалов. На 53-й минуте счет сравнял полузащитник Антон Зиньковский. На 57-й минуте «Спартак» вывел вперед форвард Александр Соболев. На 70-й минуте Чалов сделал дубль.

Таким образом, после 13 матчей ЦСКА располагается на третьем месте, набрав 25 очков. «Спартак» занимает второе место, имея в активе 26 очков. Лидирует петербургский «Зенит» с 33 очками.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с «Оренбургом», «Спартак» примет подмосковные «Химки». Обе встречи пройдут 23 октября.