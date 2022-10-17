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00:38, 17 октября 2022Спорт

Тренер ЦСКА оценил поведение наставника «Спартака» фразой «прыгало что-то»

Тренер ЦСКА Федотов оценил поведение Абаскаля из «Спартака» фразой «прыгало что-то»

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничейный результат со столичным «Спартаком» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Федотов оценил поведение наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля фразой «прыгало что-то». «Я его не понял. Фэйр-плей? О чем он, если у них не удалили футболистов? В [полузащитника ЦСКА Хорхе] Карраскаля въехали двумя ногами, "Спартак»" перехватил мяч, потом его потерял. Что в этом такого?» — задался вопросом он.

Встреча, прошедшая ранее 16 октября на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 2:2. У ЦСКА дубль сделал нападающий Федор Чалов, признанный лучшим игроком матча. После матча Абаскаль заявил, что в перерыве подошел к Федотову и указал ему на то, что «Спартак» демонстрировал честную игру.

После 13 матчей РПЛ «Спартак» занимает второе место, имея в активе 26 очков. ЦСКА располагается на третьем месте, набрав 25 очков. Лидирует петербургский «Зенит» с 33 очками.

Анастасия Борисова
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