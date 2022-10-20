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11:58, 20 октября 2022Наука и техника

В США рассказали о способах борьбы с «иранскими» беспилотниками на Украине

Popular Mechanics: США могут передавать данные для уничтожения «иранских» беспилотников

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Способы борьбы с «иранскими» ракетами и беспилотниками, которые Россия якобы использует на Украине, могут предполагать уничтожение соответствующих грузовиков, перевозящих это оружие, а также введение санкций против Тегерана. Об этом пишет американский журнал Popular Mechanics.

Издание уверяет, что в настоящее время преимущество в беспилотниках у российской стороны. «Украине нужно быть впереди игры, уничтожив грузовики с беспилотниками и ракетами, вероятно, с помощью разведывательных данных, предоставленных Соединенными Штатами и НАТО», — пишет журнал.

Издание отмечает, что Украина не в силах противодействовать Ирану, однако «это не выходит за рамки возможностей США и остальной части НАТО».

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В октябре на страницах американского издания 19FortyFive обозреватель Джек Бакби написал, что баллистические ракеты, которые Иран якобы планирует направить России, способны поражать цели на расстоянии до 700 километров.

В том же месяце официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заверил, что Тегеран не поставляет Москве оружие для использования в боевых действиях против Киева.

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Иван Потапов
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