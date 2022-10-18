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14:05, 18 октября 2022Наука и техника

В США оценили иранские ракеты

19FortyFive: иранские ракеты способны поражать цели на расстоянии до 700 километров

Фото: Vahid Salemi / AP

Баллистические ракеты, которые Иран якобы планирует направить России, способны поражать цели на расстоянии до 700 километров. Об этом на страницах американского издания 19FortyFive пишет обозреватель Джек Бакби.

По его словам, Тегеран якобы готовится отправить Москве партию ракет Fateh-110 и Zolfaghar.

По оценке эксперта, первая ракета класса «земля-земля» имеет дальность действия до 300 километров. «Ракета использовалась в сирийской гражданской войне Дамаском и Тегераном, но ее поставка в Россию будет первой», — уверяет автор.

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Дальность действия другой ракеты — Zolfaghar — обозреватель оценивает в 700 километров. По его мнению, это позволит России легко наносить сокрушительные удары по украинской инфраструктуре и позициям войск с военных баз в России и с территории, контролируемой Россией.

В октябре официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заверил, что Тегеран не поставляет Москве оружие для использования в боевых действиях против Киева.

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Иван Потапов
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