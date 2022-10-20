Российский хореограф объяснил уникальность Валиевой

Российский хореограф Комолов объяснил уникальность фигуристки Валиевой магией исполнителя

Российский хореограф Сергей Комолов объяснил уникальность фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит РИА Новости.

Комолов назвал 16-летнюю Валиеву лучшей фигуристкой в истории во всех видах. «Это магия исполнителя. Если заливщика попросить поставить ей программу, получится тоже классно. С первой до последней секунды она может работать ногами в диапазоне 180 градусов и корпусом в диапазоне 180 градусов», — заявил постановщик.

28 сентября генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что результаты по допинговому делу Валиевой находятся в процессе обработки. Она отметила, что решение по делу фигуристки вынесут в октябре.

Валиева — чемпионка России и Европы. Также на ее счету победы на чемпионате мира среди юниоров и в финале юниорского Гран-при. Кроме того, спортсменка завоевала золото в командных соревнованиях на Играх в Пекине, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки.