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19:44, 20 октября 2022Спорт

Российский хореограф объяснил уникальность Валиевой

Российский хореограф Комолов объяснил уникальность фигуристки Валиевой магией исполнителя
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский хореограф Сергей Комолов объяснил уникальность фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит РИА Новости.

Комолов назвал 16-летнюю Валиеву лучшей фигуристкой в истории во всех видах. «Это магия исполнителя. Если заливщика попросить поставить ей программу, получится тоже классно. С первой до последней секунды она может работать ногами в диапазоне 180 градусов и корпусом в диапазоне 180 градусов», — заявил постановщик.

28 сентября генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что результаты по допинговому делу Валиевой находятся в процессе обработки. Она отметила, что решение по делу фигуристки вынесут в октябре.

Валиева — чемпионка России и Европы. Также на ее счету победы на чемпионате мира среди юниоров и в финале юниорского Гран-при. Кроме того, спортсменка завоевала золото в командных соревнованиях на Играх в Пекине, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки.

Анастасия Борисова
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