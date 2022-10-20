Премьер Израиля оценил слова министра о поставках оружия Украине

Премьер Израиля Лапид назвал слова министра о поставках оружия Украине частным мнением

Заявление министра по делам диаспоры Нахмана Шая, что Израиль должен начать поставлять оружие Украине, является его частным мнением и не отражает официальную позицию еврейского государства по данном вопросу. Так слова политика оценил премьер-министр Израиля Яир Лапид в интервью RTVI.

«Министр Шай высказал свое личное мнение, отличное от позиции правительства Израиля... Мы не следили за вопросом, почему он сказал то, что сказал», — отметил Лапид.

Он также добавил, что как премьер должен заботиться о соблюдении интересов своей страны и национальной безопасности и в то же время четко давать понять, что Израиль поддерживает Украину в текущем конфликте. Лапид также признал, что отношения между Россией и Ираном «являются серьезной проблемой для всего мира».

Ранее в октябре Шай предложил кабмину начать оказывать военную помощь Украине. По его словам, после появившихся в американских СМИ публикаций, что Россия якобы договорилась с Ираном о новых поставках оружия, «больше нет никаких сомнений», какую сторону должен занимать Израиль в конфликте.

После этого стало известно, что израильская сторона в последний момент отклонила свой же запрос о телефонном разговоре с Минобороны Украины, в ходе которого, как ожидалось, министр обороны Израиля Бени Ганц и его украинский коллега Алексей Резников должны были обсудить военное сотрудничество, в частности, поставки Киеву систем ПВО. Спустя некоторое время Ганц официально заявил, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения «по ряду оперативных соображений».