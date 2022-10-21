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18:21, 21 октября 2022Россия

Момент ДТП с топ-менеджером крупной компании под Москвой показали на видео

«112» опубликовал видео момента ДТП с топ-менеджером крупной компании «Р-Фарм» под Москвой

Момент ДТП с участием топ-менеджера крупной фармацевтической компании «Р-Фарм» Андреем Артемовым в Подмосковье показали на видео. Кадры с камер наружного наблюдения публикует Telegram-канал «112»

Артемов был за рулем Porsche Panamera. Автомобиль сгорел на трассе М-1 в Одинцовском городском округе.

Авария произошла 21 октября в 14:20 на втором километре Северного обхода Одинцова. Машина топ-менеджера столкнулась с LADA Priora, после чего иномарка загорелась. Пострадала пассажирка отечественного автомобиля, ее доставили в больницу.

Ранее очевидцы публиковали кадры с полыхающим Porsche. На записи видно, что машину пытались тушить до приезда пожарных.

За сутки это уже второе ДТП с участием Porsche в Подмосковье. Еще один инцидент, но со смертельным исходом, произошел в ночь с 20 на 21 октября.

Евгения Куликова
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