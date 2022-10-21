NF Group: спрос на аренду элитных квартир в Москве вырос на 20 процентов

В третьем квартале 2022 года москвичи резко заинтересовались арендой элитных квартир — спрос на съемное жилье в этом сегменте вырос на 20 процентов по сравнению с первым и вторым кварталами. К такому выводу пришли аналитики NF Group в своем исследовании, пишет РБК.

Однако за девять месяцев текущего года суммарное число обращений сократилось на 42 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. Аналогично снизился и объем заключенных в этот срок сделок.

По оценкам аналитиков, в структуре обращений на элитном рынке аренды спрос смещается в сторону более бюджетных лотов (стоимостью до 200 тысяч рублей в месяц) — с сентября по январь доля таких запросов достигла 34 процентов. При этом больше всего съемных квартир для богатых сосредоточено в локации Тверская — Кремль (20 процентов объектов). Второе место по этому показателю занимает Арбат с долей 14 процентов, а замыкает тройку лидеров Остоженка (10 процентов).

В NF Group отметили, что многие потенциальные клиенты в настоящее время отложили любую активность на рынке недвижимости. По словам специалистов, существенное снижение запросов связано с отъездом части платежеспособных клиентов из страны — речь идет как о россиянах, так и об иностранных арендаторах. Риелторы прогнозируют, что такие тенденции на рынке аренды сохранятся до конца 2022 года — это отразится на итоговой динамике сегмента.

Ранее аналитики Skolkovo Realty сообщили, что москвичи бросились скупать элитное жилье — в августе спрос на жилье в этом сегменте увеличился на 37,07 процента относительно июля. Показатель стал рекордным — подобной положительной динамики не наблюдалось с января 2021 года.