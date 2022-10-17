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11:45, 17 октября 2022Среда обитания

Москвичи бросились скупать элитную недвижимость

Skolkovo Realty: спрос на элитную недвижимость оказался рекордным

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В августе спрос на элитное жилье увеличился на 37,07 процента относительно июля. Показатель стал рекордным — подобной положительной динамики не наблюдалось с января 2021 года. О том, что жители столицы бросились скупать дорогую недвижимость, «Ленте.ру» сообщили аналитики компании Skolkovo Realty.

Эксперты отметили, что число обращений росло в течение двух месяцев подряд. Кроме того, спрос на элитное жилье в Москве в августе нынешнего года оказался на 5,32 процента выше, чем в аналогичный период предыдущего года. По сравнению с августом 2020-го в 2022 году отрицательная динамика составила 15,79 процента. Наконец, за период с января по август 2022 года интерес к покупке высокобюджетной недвижимости был на 65,07 процента ниже, чем в те же месяцы 2021 года.

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Специалисты добавили, что в сентябре 2022 года для покупки были доступны 976 квартир и апартаментов стоимостью более 300 миллионов рублей. С начала года их число сократилось на 5,16 процента — тогда на рынке продавались 1029 таких объектов.

В октябре аналитики NF Group пришли к выводу, что москвичи потеряли интерес к покупке элитных загородных домов. Согласно их данным, за период с января по сентябрь 2022 года в Подмосковье было совершено 90 сделок с такой недвижимостью на первичном рынке, что на 48 процентов меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Полина Кислицына
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