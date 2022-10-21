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20:20, 21 октября 2022Среда обитания

Названы регионы России с самыми высокими строящимися домами

ЕРЗ: среди регионов России самые высокие дома строятся в Москве

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На октябрь 2022 года городом с самыми высокими строящимися домами назвали Москву — в среднем в столице новостройки достигают 27,1 этажа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

В среднем по стране этажность новостроек оценивается в 18,8 этажа. На второй строчке в рейтинге после Москвы расположилась Свердловская область с показателем в 22,5 процента. Топ-3 списка замкнула Рязанская область, где новостройки в среднем строят не выше 21,5 этажа.

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В Приморском крае и Башкирии показатель достиг 20,8 этажа. На Чеченскую Республику и Ростовскую область пришлось по 20,5 этажа. В Самарской области в среднем новостройки возводят высотой в 20,3 этажа, в Новосибирской — в 20,2 этажа. В стране наибольшую долю (28,6 процента) жилищного строительства составляют дома в 18-24 этажа. 19,3 процента занимают жилые здания высотой 13-17 этажей, 17,1 процента — 9-12 этажей.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин высказался против высотной застройки в маленьких городах России. По словам властей, подобные здания могут нарушить культурную целостность и в основном подходят для столиц и городов-миллионников.

Нина Ташевская
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