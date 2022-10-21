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12:58, 21 октября 2022Экономика

Приток россиян в страны с безвизовым въездом взвинтил курсы местных валют

Курсы валют в странах с безвизовым въездом для россиян в октябре выросли на 12%
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Приток россиян в страны с безвизовым въездом взвинтил курсы местных валют — курсы нацвалют Турции, Армении, Грузии, Киргизии и Казахстана в среднем рост выросли на 12 процентов процентов за первую половину октября, подсчитали эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру». Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Курсы указанных валют начали заметно расти с начала октября, спустя несколько дней после объявления частичной мобилизации в России. С 1 по 12 число курс казахстанского тенге вырос с 0,12 до 0,13 рубля, армянского драма — с 0,14 до 0,16 рубля, киргизского сома — с 0,69 до 0,77 рубля, турецкой лиры — с 2,99 до 3,43 рубля. Сильнее остальных укрепился курс грузинского лари, прибавив 17 процентов (с 19,57 до 22,94 рубля).

В подтверждение влияния массовой релокации россиян на эти валюты аналитики «Выберу.ру» приводят данные Яндекс Вордстата: за неделю, в которую в России была объявлена мобилизация, пользователи интересовались курсами указанных валют в среднем на 28 процентов чаще, чем за предыдущую. Укрепление валют прекратилось к середине октября — курсы вышли на плато, а затем перешли к начался плавный спад.

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Специалисты также объяснили, чем обусловлен повышенный интерес россиян к местным валютам стран с безвизовым въездом. «Во-первых, люди меняют деньги для повседневных трат по месту прибытия, во-вторых, — из-за санкций не работают карты, выпущенные отечественными банками. Вдобавок банки в дружественных странах, опасаясь вторичных рестрикций, отказываются принимать карты платежной системы «Мир», — рассказала директор по контенту и аналитике «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Об отказе от обслуживания карт «Мир» уже заявили ряд банков Узбекистана, Казахстана, Армении, Таджикистана, Турции и Вьетнама. Недавно к ним присоединились киргизские кредитные организации — 14 октября карты российской платежной системы перестал принимать крупный киргизский банк «Компаньон», 18 октября работу с ними приостановили «Бакай банк» и «Доскредобанк», а 20 числа — банк «Кыргызстан».

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Софья Ермакова
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