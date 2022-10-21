Мобильные военкоматы прекратят работу на границе с Грузией

Мобильные военкоматы с 22 октября прекратят работу на границах Северной Осетии с Грузией

Мобильные военкоматы с 22 октября прекратят работу на пунктах пропуска «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» на границах Северной Осетии с Грузией и Южной Осетией. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

Один из собеседников агентства подтвердил, что рабочие группы военкомов сворачивают деятельность на пунктах пропуска «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг».

28 сентября власти Северной Осетии ввели режим повышенной готовности из-за ситуации на «Верхнем Ларсе». Тогда в регион не пускали машины из других республик.

Примерно в то же время в пункте «Нижний Зарамаг» установили мобильные военкоматы. Там вручали повестки подлежащим мобилизации резервистам, включая тех, кто стоит на учете в других регионах России.

Позже заместитель военкома Северной Осетии Абрил Абдуллаев объявил, что на «Верхнем Ларсе» были вручены больше 180 повесток о мобилизации.

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября.