В России оценили шансы США убедить ОПЕК отказаться от снижения добычи нефти

Сенатор Пушков: США вряд ли убедят Саудовскую Аравию отказаться от снижения добычи нефти

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил шансы США убедить Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) отказаться от решения о снижении добычи нефти.

Сенатор выразил мнение, что в Саудовской Аравии нет ни малейшего намерения давать задний ход.

«Решение о снижении добычи принято всеми странами ОПЕК+, и вряд ли США сумеют убедить Эр-Рияд пойти на попятную, несмотря на угрозы санкций и заморозки поставок оружия», — заявил Пушков.

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября текущего года. 8 октября президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в стране.