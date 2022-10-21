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04:50, 21 октября 2022Россия

В России оценили шансы США убедить ОПЕК отказаться от снижения добычи нефти

Сенатор Пушков: США вряд ли убедят Саудовскую Аравию отказаться от снижения добычи нефти
Алексей Пушков

Алексей Пушков . Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил шансы США убедить Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) отказаться от решения о снижении добычи нефти.

Сенатор выразил мнение, что в Саудовской Аравии нет ни малейшего намерения давать задний ход.

«Решение о снижении добычи принято всеми странами ОПЕК+, и вряд ли США сумеют убедить Эр-Рияд пойти на попятную, несмотря на угрозы санкций и заморозки поставок оружия», — заявил Пушков.

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября текущего года. 8 октября президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в стране.

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Марина Совина
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