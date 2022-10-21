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12:57, 21 октября 2022Наука и техника

В «Роскосмосе» рассказали о новых российских радиолокационных спутниках

Борисов: радиолокационные спутники для Арктики будут запущены в 2023 году

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Радиолокационные спутники для отслеживания ситуации в Арктике будут запущены в 2023 году. Заявление генерального директора «Роскосмоса» Юрия Борисова передает ТАСС.

«Для "Роскосмоса" обеспечение различными видами космических услуг — это очень широкий спектр: это высокоточная навигация для проводки судов, это знание ледовой обстановки, метеообстановка, устойчивая связь, различные виды связи, телефонная связь, передача данных», — сказал руководитель.

По его словам, в настоящее время на околоземной орбите действуют спутники, которые «не в полной мере обеспечивают на всем протяжении Северного морского пути эти услуги».

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«В частности, у нас нет сегодня еще радиолокационных спутников, которые обеспечивают информативность, дают [информацию] относительно ледовой обстановки, они появятся только в апреле 2023 года», — уточнил гендиректор.

В октябре Борисов заявил, что «Роскосмос» должен научиться выпускать по одному спутнику в день.

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Иван Потапов
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