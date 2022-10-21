Российский пилот дебютировал в «Формуле-1»

Российский тест-пилот Ferrari Роберт Шварцман дебютировал в «Формуле-1» на Гран-при США

Российский пилот Роберт Шварцман дебютировал в «Формуле-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Тест-пилот Ferrari принял участие в первой сессии свободных заездов этапа Гран-при США, который проходит в Остине (штат Техас). 23-летний россиянин показал 16-й результат, отстав от лидера испанца Карлоса Сайнса, также представляющего Ferrari, на 2,094 секунды.

Шварцман, имеющий гоночную лицензию Израиля, стал тест-пилотом Ferrari в 2022 году. Ранее он выступал за команду Prema, в составе которой победил в чемпионате «Формулы-3» в 2019-м, а также занял второе место по итогам сезона «Формулы-2» в 2021-м.

Международная федерация автоспорта (FIA) не стала полностью отстранять россиян от соревнований под своей эгидой. Отечественные спортсмены продолжают выступления на турнирах под нейтральным флагом.