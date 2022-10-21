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17:50, 21 октября 2022Россия

Появилось видео с огромным столбом дыма в граничащем с Украиной регионе России

SHOT: очевидцы опубликовали видео из Шебекино Белгородской области с огромным столбом дыма

Жители Шебекино в Белгородской области заметили огромный столб дыма. Появившееся видео очевидцев с места публикует SHOT в своем Telegram-канале.

В свою очередь Mash утверждает, что это результат атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) — они ударили по лакокрасочному заводу в приграничном городе. «Украинские военные целятся в здание районной энергетической компании, но попасть не получается», — сообщает Telegram-канал.

Дополнение: губернатор российского региона Вячеслав Гладков подтвердил, что на одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда.

Позже стало известно об одной пострадавшей — ее уже везут в больницу.

Днем 21 октября Гладков уже сообщал, что село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало под массированный обстрел со стороны Украины.

Евгения Куликова
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