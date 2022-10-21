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18:01, 21 октября 2022Россия

Глава приграничного российского региона подтвердил возгорание после обстрела ВСУ

Глава Белгородской области Гладков заявил, что в Шебекино после обстрела произошел пожар

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

После попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в предприятие, расположенное в городе Шебекино приграничной Белгородской области, произошел пожар. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор не назвал предприятие, на котором произошло возгорание, уточнив лишь, что оно было «промышленным» но пообещал сообщить более подробную информацию позже.

Очевидцы сняли кадры с огромным столбом дыма в Шебекино.

По данным Telegram-канала Mash, это результат удара по шебекинскому лакокрасочному заводу

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин ввел средний уровень реагирования в восьми расположенных недалеко от Украины регионах России.

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Валерий Розенберг
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