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14:24, 21 октября 2022Бывший СССР

Россия выдала Белоруссии семь подозреваемых в экстремизме

Генпрокурор Белоруссии Швед заявил о выдаче из России семерых подозреваемых в экстремизме

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Россия выдала Белоруссии нескольких человек, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с экстремизмом. Об этом генеральный прокурор республики Александр Швед высказался в ходе общения с прессой, сообщается в Telegram-канале белорусской Генпрокуратуры.

По его словам, Москва выдала Минску семь граждан Белоруссии, которых обвиняют в совершении преступлений экстремистского характера. Генпрокурор также отметил, что власти республики направили в Россию уголовные дела в отношении подозреваемых в экстремизме россиян.

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«Мы направили пять уголовных дел в отношении граждан России, которые совершали экстремистские действия и преступления на территории Белоруссии в 2020 году. Одно дело уже рассмотрено судом в январе этого года в городе Казань», — добавил Швед. Он уточнил, что в рамках рассмотренного дела 42-летний россиянин был приговорен к году и шести месяцам лишения свободы.

Ранее стало известно, что Следственный комитет Белоруссии планирует провести заочное производство по делу членов Координационного совета белорусской оппозиции, в числе которых бывший кандидат на пост главы республики Светлана Тихановская. До этого сообщалось о подготовке специального производства в отношении оппозиционера Валерия Цепкало, который находится за пределами Белоруссии.

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Алевтина Запольская
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